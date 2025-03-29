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Nevruz nedir? Nevruz nasıl, ne zaman kutlanır? Nevruz ve Nevruz bayramı

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
29.03.2025 18:18
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Dünyanın pek çok noktasında geçmişten günümüze kadar gelen çeşitli gelenekler vardır. Bu gelenekler günümüzde halen varlığını korumaya devam etmektedir. Nevruz da bu gelenekler arasında olup bahar mevsimine girerken çeşitli bölgelerde kutlanan özel bir gün olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde bu özel gün farklı şekillerde kutlanmaktadır. Ayrıca Nevruz’un kökeni çok eski tarihlere kadar dayanmaktadır. Peki, Nevruz nedir, nasıl ve ne zaman kutlanır?

Nevruz nedir? Nevruz nasıl, ne zaman kutlanır? Nevruz ve Nevruz bayramı

İçindekiler

  • Nevruz nedir?
  • Nevruz nasıl kutlanır?
  • Nevruz ne zaman kutlanır?

Orta Asya’dan başlayıp Balkanlara kadar uzanan, her bölgenin kendi kültürlerini baz alarak kutlama yaptığı özel gün Nevruz olarak anılmaktadır. Nevruz’un kutlandığı günde birbirinden farklı gelenekler öne çıkmakta ve çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Ülkemiz için de önemli bir değere sahip olan bu özel günle alakalı bazı kullanıcılar daha fazla bilgiye erişim sağlamaya çalışmaktadır. Bu noktada özellikle “Nevruz bayramı nedir?” sorusu yaygın olarak araştırılmaktadır.

Nevruz nedir?

Türkçemizde birçok farklı kültürle özdeşleşmiş, zaman içerisinde değişime uğramış birbirinden farklı kelime vardır. Bu kelimelerden biri dilimize Farsça'dan giren Nevruz sözcüğüdür. Nevruz sözcüğü “nev” ve “ruz” olarak üzere toplamda 2 farklı sözcükten meydana gelmektedir. Nev sözcüğünün Türkçe karşılığı “yeni” manasına gelirken, ruz sözcüğünün Türkçe karşılığı ise “gün” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında Nevruz kelimesinin manası “yeni gün” olarak tanımlanabilmektedir. Yeni gün anlamının yanı sıra “taze gün” olarak da anılmaktadır.

Nevruz nasıl kutlanır?

Nevruz her sene kutlanan, çeşitli ritüellerle beraber birbirinden güzel renklere yer veren ve baharın gelişini temsil eden özel bir gündür. Nevruz bayramı olarak da ifade edilen bu özel günde yumurtalar farklı renklere boyanmakta, rengârenk giysiler giyilmekte ve Nevruz Ateşi olarak da tabir edilen bir ateş yakılmaktadır. Bu ateş yakıldığında özellikle birbirini seven çiftlerin üzerinden atlaması istenmektedir. Zira ateşin üzerinden atlayan bu çiftlerin evleneceklerine inanılmaktadır. Ayrıca ateşin üzerinden atlamanın günahları sildiği düşüncesi de bulunmaktadır. Bunların yanı sıra eğlence ve dans içerikli çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve birbirinden lezzetli yemek masaları kurulmaktadır.

Nevruz ne zaman kutlanır?

Nevruz bayramı her yıl Mart ayının 21’inde kutlanan hem uyanış, hem yaradılış hem de diriliş olarak anılan özel bir gün olarak bilinmektedir. Baharı temsil edici özelliği ile de öne çıkan bu bayram gününde lezzetli yemeklerin ve eğlenceli etkinliklerin yanı sıra bol bol dua edilmekte ve ağaçlara bez bağlanarak dileklerde bulunulmaktadır. Nevruz kutlamasının olduğu gün aynı zamanda gün eşitliği olayı yaşanmakta ve dünyamızı ısıtan Güneş ekvatora dik bir düzlem şeklinde gelerek, gece ile gündüz birbirine eşit olmaktadır. Bu olay kuzey yarımküre tarafında bahar ekinoksu olarak isimlendirilmektedir.

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