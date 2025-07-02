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Nevşehir'de arazide battaniyeye sarılı bulunan ceset bulunmuştu! 4 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki ay önce arazide battaniyeye sarılı erkek cesedi bulunmasına ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Nevşehir'de arazide battaniyeye sarılı bulunan ceset bulunmuştu! 4 şüpheli tutuklandı

Karapınar beldesi yakınlarındaki Kum Ocağı mevkisinde, bir kısmı toprağa gömülü halde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) cesedin yabancı uyruklu S.Y.S.'ye ait olduğunu tespit etti.

Jandarma, S.Y.S'nin İstanbul'da ismi belirlenemeyen yabancı uyruklu kişiyle tartıştıkları, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabancayla vurularak öldürüldüğünü, cesedin tutuklanan şüpheliler tarafından kamyonetle Nevşehir kırsalına getirilerek gömüldüğünü belirledi.

Ekipler, İstanbul'da yaşayan O.T, O.T, K.T. ve K.T. ile yabancı uyruklu H.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Nevşehir'e getirilen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

OLAY

3 Mayıs'ta arazide koyunlarını otlatırken battaniyeye sarılı ceset gören çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ekiplerce yapılan incelemede, bir süre önce tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir ceset
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