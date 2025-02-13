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  4. Nevşehir’de dehşet! Genç kadın eski eşi tarafından vuruldu, can havliyle iş yerine sığındı ama kurtulamadı

Nevşehir’de dehşet! Genç kadın eski eşi tarafından vuruldu, can havliyle iş yerine sığındı ama kurtulamadı

13.02.2025 10:34
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.02.2025 10:34
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Nevşehir’de meydana gelen korkunç olayda, 26 yaşındaki bir kadın, eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kaçmaya çalışarak bir iş yerine sığınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan, suç aletini yol kenarına atarak polise teslim oldu.

Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının, saldırıdan kaçarken bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SİLAHLI SALDIRI SOKAKTA MEYDANA GELDİ

Olay, akşam saatlerinde Nevşehir’in Güzel Yurt Mahallesi 215. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Emre Y., boşandığı eşi Servetnur Ş.'yi aracına binerek takip etti. Sokakta yürüyen Servetnur Ş.’nin arkasından yaklaşan Emre Y., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Servetnur Ş. ağır yaralandı.

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KAÇARAK İŞ YERİNE SIĞINDI, ANCAK KURTARILAMADI

Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan Servetnur Ş., aynı sokakta bulunan bir binanın giriş katındaki iş yerine sığınarak yardım istedi. İş yerindeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Servetnur Ş.'yi hastaneye kaldırdı.

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SALDIRGAN POLİSE TESLİM OLDU

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Emre Y., kullandığı silahı yol üzerindeki bir barakaya attıktan sonra polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan saldırgan, Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Servetnur Ş., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Servetnur Ş.’nin saldırıdan kaçarken yaşadığı korku dolu anlar görüldü.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı ateş eski hayatını kaybetti
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