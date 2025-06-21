Nevşehir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Avanos ilçesi Kalaba beldesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 DP 4043 plakalı hafif ticari araç ile 38 EN 119 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 11 kişi, yaralandı.



ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir ve Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır