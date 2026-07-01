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Nevşehir’de otomobil ile motorlu bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Nevşehir’de otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nevşehir’de otomobil ile motorlu bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Nisa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken, F.B. idaresindeki motorlu bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motorlu bisiklet sürücüsü F.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, motorlu bisiklet sürücüsü F.B.’nin sürücü belgesinin daimi iptal edildiği ve kask kullanmadığı tespit edildi. F.B.’ye, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak ile kask takmamak suçlarından toplam 242 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, motorlu bisiklet yediemin otoparkına çekildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir’de otomobil ile motorlu bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 1

Nevşehir’de otomobil ile motorlu bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 2

Nevşehir’de otomobil ile motorlu bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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