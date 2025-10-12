HABER

Nevşehir’de otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Doğala köyü yakınlarında, A.Ç. yönetimindeki 34 DD 4300 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Rasim E. olay yerinde hayatını kaybederken, A.Ç. ve Mustafa E. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa E. kaldırıldığı Derinkuyu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü A.Ç.’nin tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

