Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı

Nevşehir'de tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyonda 68 kişi yakalandı. Yüksek faizle borçlandırılan 195 vatandaşın toplam 215 milyon TL mağdur edildiği belirlendi. Operasyonda çok sayıda çek-senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Nevşehir'de nakit para ihtiyacı olan vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp, "tehdit", "zorla senet imzalatma" gibi yollara mağdur eden tefecilere yönelik operasyonda 68 şüpheli yakalandı.

DHA'nın haberine göre; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

68 ŞÜPHELİ YAKALANDI

601 personelin katılımıyla belirlenen 104 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı. Aramalarda; 2 bin 255 adet çek-senet, 41 adet ajanda, 107 adet dijital materyal, 16 adet ruhsatsız silah ve 468 adet fişek ele geçirildi.

195 VATANDAŞ MAĞDUR EDİLDİ

Şüphelilerin, kentte nakit para ihtiyacı olan 195 vatandaşı, kısa vadelerde yüksek faiz oranları ile mağdur ettikleri, borcunu ödeyemeyen mağdurları icra takibi gibi kanuni yolların dışında "tehdit, zorla senet imzalatma" gibi yollarla borçlarını yüksek faizi ile birlikte ödemeye zorladıkları öğrenildi.

215 MİLYON TL BORÇLANDIRMA

Tefeciliğe konu borç tutarının 215 milyon TL olduğu belirlenirken, 68 şüpheli "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma","Nitelikli yağma" ve "Tefecilik" suçlarından gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

