Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon! 21 silah ve 66 kesici alet ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel olarak silahlandıkları ve aralarında silah alışverişi yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda K.K. ile N.M. yakalandı.

13 RUHSATSIZ TABANCA, 4 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ, 4 RUHSATSIZ KURUSIKI TABANCA, 66 ÇEŞİTLİ EBATLARDA KESİCİ ALET...

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 66 çeşitli ebatlarda kesici alet, 24 şarjör, 2 dürbün ve 96 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır