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Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ile yeğeni vuruldu!

Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan cinayet hükümlüsü Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ile yeğeni, yaşanan bir kavganın ardından silahla vuruldu.

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ile yeğeni vuruldu!
Devrim Karadağ

Narin Güran cinayetinde ceza alan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni akrabaları olan Kaya ailesiyle kavga etti.

KAYA VE BAHTİYAR AİLELERİ KAVGA ETTİ

Bağlar ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde Bahtiyar ailesinin kahvehanesinin yakınlarında yaşanan taşlı ve sopalı kavgada, Kaya ailesinde 4 kişinin çeşitli yerlerinde yaralandı.

Nevzat Bahtiyar ın oğlu ile yeğeni vuruldu! 1

BAHTİYAR'IN, OĞLU VE YEĞENİ VURULDU

Habertürk'te yer alan habere göre; her iki tarafın yakınlarının da silahlarına sarıldığı olayda, Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni silahla vuruldu.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gerginlik nedeniyle polis mahallede güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran Nevzat Bahtiyar
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