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New York Brooklyn’de kundaklama: 11 NYPD aracı ateşe verildi

ABD'nin New York kentinde, Brooklyn bölgesindeki Bushwick semtinde New York Polis Departmanı'na (NYPD) ait 11 araç park halindeyken ateşe verildi. Saldırı sonrası, polis memurları olay yerinde inceleme başlattı.

New York Brooklyn’de kundaklama: 11 NYPD aracı ateşe verildi
Metin Yamaner

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla gerçekleştirilen protesto gösterileri ülke çapında sürüyor. Diğer yandan New York'ta ise polis araçları kundaklandı.

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Brooklyn, Bushwick’te 83. Karakol yakınındaki bir otoparkta 11 NYPD aracı kundaklandı.

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FDNY, NYPD ve ATF olayla ilgili soruşturma başlattı; bölgede molotof benzeri düzenekler, güneş gözlüğü ve kırık şişe bulundu. New York Belediye Başkanı Eric Adams ve NYPD Komiseri Jessica Tisch, olay yerinde basına açıklama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
New York ABD Amerika Birleşik Devletleri
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