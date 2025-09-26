HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

New York'ta binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etmek için sokaklara döküldü

ABD'nin New York şehrinde binlerce Filistin destekçisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı protesto gösterisi düzenledi. Binlerce kişi, "Özgür Filistin, Özgür Gazze" sloganları attı. İsrail yanlısı göstericiler ise Filistin destekçisi göstericilerin karşısında 10 kişilik küçük bir grupla karşıt gösteri düzenledi.

New York'ta binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etmek için sokaklara döküldü

ABD'nin New York şehrindeki Benetton bölgesinde binlerce Filistin destekçisi, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gelen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya karşı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, New York'un ünlü Times Meydanı'nda bir araya gelerek BM merkezinin karşısındaki 46'ncı sokağa yürüdü. Binlerce kişi, "Özgür Filistin, Özgür Gazze" sloganları attı. İsrail yanlısı göstericiler ise Filistin destekçisi göstericilerin karşısında 10 kişilik küçük bir grupla karşıt gösteri düzenledi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride BM merkezine çıkan tüm yollar kapatılırken, merkez çevresinde çevik kuvvet ekipleri de hazırda bekletildi.

New York ta binlerce kişi Netanyahu yu protesto etmek için sokaklara döküldü 1

"TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİNDEN ATEŞKES KARARI ÇIKMASI BEKLENİYOR"

Protestocular, ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'nun gelecek pazartesi gerçekleştirmesi beklenen ikili görüşmeye de değindi. Gösterilerde, söz konusu görüşmede ateşkes kararına varılması, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sonlandırılması ve bölgede kalıcı barış sağlanmasına yönelik talepler dile getirildi.

Bazı göstericiler, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları nedeniyle aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri bulunan Netanyahu'nun, New York'a gelmesine izin verilmesini "korkunç bir durum" olarak nitelendirdi.

New York ta binlerce kişi Netanyahu yu protesto etmek için sokaklara döküldü 2

"PROTESTOLAR NETANYAHU'NUN ZİYARETİ BOYUNCA DEVAM EDECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretinde, pazar gününe kadar New York‘ta kalması ve ardından başkent Washington'a gelmesi bekleniyor. Ayrıca, protestoların da Netanyahu'nun programı ile eş zamanlı devam edeceği öngörülüyor.

New York ta binlerce kişi Netanyahu yu protesto etmek için sokaklara döküldü 3

BM ÜYELERİ NETANYAHU'NUN KONUŞMASI SIRASINDA SALONU TERK ETMİŞTİ

Netanyahu geçtiğimiz saatlerde BM Genel Kurulu'nda konuşmuştu. İsrail Başbakanı konuşmasına başlamadan önce salonun büyük bir kısmının boş olduğu görülürken, Netanyahu'nun kürsüye yönelmesiyle yabancı ülke heyetleri salonu tek tek terk etmişti.

New York ta binlerce kişi Netanyahu yu protesto etmek için sokaklara döküldü 4

Bazı heyet üyeleri salondan çıktığı sırada "Özgür Filistin" sloganları atmış, BM' de görevli güvenlik güçleri ise salonda herhangi bir sorun yaşanmaması için Netanyahu'nun konuşması boyunca tetikte kalmıştı.

(İHA)

26 Eylül 2025
26 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemekten zehirlenerek ölen iki çocuğun anne babası konuştuYemekten zehirlenerek ölen iki çocuğun anne babası konuştu
Kurultayların iptal istemi reddedilmişti! Gerekçeler açıklandı: "Mutlak butlan sonucunu doğurmaz"Kurultayların iptal istemi reddedilmişti! Gerekçeler açıklandı: "Mutlak butlan sonucunu doğurmaz"
Anahtar Kelimeler:
New York Binyamin Netanyahu Protesto abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.