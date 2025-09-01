NexT Sosyal nedir, nasıl kullanılır? NexT Sosyal'de nasıl hesap açılır?

Sosyal medya platformları, dijital dünyanın toplumsal yapıları gibidir. Yakın geçmişte iletişim ile çıkılan yolculuk günümüzde iletişim, etkileşim ve paylaşım gibi birçok amacı içerisinde barındırır. Kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre sağlık, eğitim, finans, kariyer fırsatları, spor ve daha birçok alan ve sektörden insanları bir araya getirir. Hem kişisel hem de kurumsal amaçlarla kullanılabilmesi kullanıcılar açısından gündelik hayatlarıyla dijital dünya arasındaki köprüyü kurar.

Türkiye'deki kullanıcılara özel olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından geliştirilen NexT de oldukça yüksek potansiyel taşıyan ve ''ahlaklı yapay zeka'' özelliği ile ön plana çıkan yerli ve milli sosyal medya platformudur.

NexT Sosyal nedir?

NexT Türkiye merkezli, yerli ve milli olarak kullanıcılara sunulan sosyal medya platformudur. Ayırt edici özellikleri olarak verileri Türkiye Cumhuriyeti'ne ait sunucularda saklar ve bilgilerinizi reklam ve kötü amaçlı yazılımlarla paylaşmaz. Reklamsız ve sansürsüz olarak tasarlanmıştır ve geliştirilen bir algoritmaya bağlı olmadan içerik akışı sağlar. NexT tarafından geliştirilen T3AI isimli yapay zeka "ahlaklı yapay zeka" ilkesiyle çalışır. Kullanıcılara çok dilli içerik desteği ve hızlı geri bildirimle zenginleştirilmiş bir deneyim sunar.

NexT Sosyal nasıl kullanılır? NexT Sosyal'de nasıl hesap açılır? NexT'de hesap açma ve uygulamayı kullanma rehberi

Google Play Store veya App Store’dan “Next Sosyal” uygulamasını ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Uygulamayı cihazınıza yükledikten sonra giriş yap seçeneğine tıklayın ve sunucu olarak "TEKNOFEST Sosyal" seçeneğini seçin. Devamında gelen ekranda "T3 SSO ile devam et" seçeneğini onaylayın. Bu aşamadan sonra sizden üyelik için gerekli bilgileri (isim, soyisim, e-mail ve mobil numaranız vb) talep edecektir. Gerekli bilgileri doldurup onayladıktan sonra cihazınıza gelen SMS doğrulama kodunu girerek kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

Hesabınızı oluşturduktan sonra NexT'de kullanabileceğiniz özellikler

NexT, standart bir sosyal medya platformu gibi çalışır. Kullanıcılar metin, görsel içerik, video ve anket gibi içerikler üretip beğeni, yorum ve paylaşım ile etkileşimlerde bulunabilir.

İçerik akışı sabit bir algoritmaya bağlı olarak düzenlenmez ve paylaşımlar zamansal akışa göre kullanıcılara sunulur.

Uygulama içerisinde gruplar kurabilir, çeşitli topluluklarla sosyal medya ağınızı genişletebilirsiniz.

Next sosyal medya uygulaması oldukça hızlı gelişen bir özelliktedir. Erken zamanda dahil olmanız sizi orta ve uzak gelecekte NexT platformunun fenomenleri arasında yer almanıza avantaj sağlayabilir.