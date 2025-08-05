Neyi hayal ediyorsanız, Büyükyalı’da gerçek oluyor!

Tarihi Doku ile Modern Yaşamın Buluşma Noktası

Büyükyalı, Marmara Denizi kıyısındaki benzersiz konumuyla yalnızca bir konut değil, bir yaşam merkezi sunuyor. Tarihi yarımadaya komşu olan proje, deniz manzarası ve şehrin merkezine yakınlığıyla sakinlerine hem huzurlu hem de dinamik bir yaşam fırsatı veriyor. İstanbul’un tarihi miraslarından Fişekhane ile iç içe olan Büyükyalı, şehrin en önemli sanat etkinlikleri, sergiler ve performanslar için benzersiz bir atmosferde.

Büyükyalı, merkezi lokasyonu, kültürel zenginlikleri ve sürdürülebilir mimarisiyle yalnızca bir yaşam alanı değil; geleceğe dönük bir yatırım fırsatı sunuyor.

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