Niğde-Bor Otoyolu'nda midibüs otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Niğde-Bor Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki midibüs, yol kenarında duran otomobile arkadan çarparken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Bor Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında; midibüs, yol kenarında duran otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından hafif şekilde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde
