Niğde’de bulunan cesedin kayıp ihbarı yapılan Ali Andaç’a ait olduğu tespit edildi

Niğde’de bulunan cesedin, ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Ali Andaç'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet birimlerince titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır mevkiinde saat 14.30 sıralarında Niğde merkez Kayaardı Mahallesi Titreyen Çayır mevkiinde bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine emniyet ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiğleri olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, kısmen yanmış vücutta yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Niğde’de bulunan cesedin kayıp ihbarı yapılan Ali Andaç’a ait olduğu tespit edildi 1

HER YERDE ARANIOYORDU, CESEDİ BULUNDU

Yapılan kimlik ve bilgi çalışmaları sonucunda cansız bedenin, 24 Aralık 2025 günü saat 01.00 sıralarında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 56 yaşındaki Ali Andaç’a olduğu tespit edildi. Andaç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet birimlerince titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de

