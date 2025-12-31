Niğde’de çift evlerinde ölü bulundu

Olay, Kale Mahallesi Kilise Sokak’ta bulunan Naime Kılınç Apartmanı’nda meydana geldi. Emine Şahiner (64) ile eşi Necati Şahiner’den (75) bir süredir haber alınmaması üzerine, durum yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Emine Şahiner ve Necati Şahiner’in hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede doğal gaz zehirlenmesi olarak değerlendirilen olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Çiftin kesin ölüm sebebinin yapılacak detaylı araştırma ve adli işlemlerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.