HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde’de çift evlerinde ölü bulundu

Niğde’de yakınlarının haber alamadığı çift evlerinde ölü bulundu.Olay, Kale Mahallesi Kilise Sokak’ta bulunan Naime Kılınç Apartmanı’nda meydana geldi.

Niğde’de çift evlerinde ölü bulundu

Olay, Kale Mahallesi Kilise Sokak’ta bulunan Naime Kılınç Apartmanı’nda meydana geldi. Emine Şahiner (64) ile eşi Necati Şahiner’den (75) bir süredir haber alınmaması üzerine, durum yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Emine Şahiner ve Necati Şahiner’in hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede doğal gaz zehirlenmesi olarak değerlendirilen olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Çiftin kesin ölüm sebebinin yapılacak detaylı araştırma ve adli işlemlerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Niğde’de çift evlerinde ölü bulundu 1

Niğde’de çift evlerinde ölü bulundu 2

Niğde’de çift evlerinde ölü bulundu 3

Niğde’de çift evlerinde ölü bulundu 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’ın 'altın' telefonu ertelendi: Hem de bir kez dahaTrump’ın 'altın' telefonu ertelendi: Hem de bir kez daha
İstanbul'da 2025'te suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandıİstanbul'da 2025'te suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.