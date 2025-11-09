Niğde’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan M.M. ve A.G. hayatını kaybetti, M.H.Ç. ise ağır yaralandı. Yaralı M.H.Ç.; ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır