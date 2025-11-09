HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Niğde’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Niğde-Yeni Çiftlik yolu üzerinde takla atarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Niğde’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan M.M. ve A.G. hayatını kaybetti, M.H.Ç. ise ağır yaralandı. Yaralı M.H.Ç.; ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı 1

Niğde’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı 2

Niğde’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı 3

Niğde’de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niğde'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandıNiğde'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Alaplı’da jandarmadan branda denetimiAlaplı’da jandarmadan branda denetimi

Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.