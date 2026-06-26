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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Vali Akmeşe acı haberi duyurdu

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirildi. Vali Nedim Akmeşe 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin yaralandığını açıkladı.

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Vali Akmeşe acı haberi duyurdu

Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, saat 16.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada bazı işçiler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Niğde de havai fişek fabrikasında patlama! Vali Akmeşe acı haberi duyurdu 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü.

Niğde de havai fişek fabrikasında patlama! Vali Akmeşe acı haberi duyurdu 2

VALİ ACI HABERİ DUYURDU

Vali Nedim Akmeşe, AA muhabirine, havai fişek fabrikasındaki patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.

Niğde de havai fişek fabrikasında patlama! Vali Akmeşe acı haberi duyurdu 3

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek." ifadelerini kullandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde havai fişek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu tür yerlerin kapatılması lazım. milletin zevki uğruna ne canlar gidiyor .ne kadar önlem alınırsa alınsın bu tür yerlerde bu olaylar hep olacak
Bu tarz işletmeler gereksiz ve tehlikeli. Havai fişekleri kuşların da ölümüne sebebiyet veriyor. Devlet, bu işletmeleri kökünden kapatmalı hiçbir hayrı yok.
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