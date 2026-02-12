HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Niğde’de narkotik operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Niğde’de narkotik operasyonu: 4 kişi tutuklandı

04-09 Şubat 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 54,55 gram uyuşturucu madde, 45 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Niğde’de narkotik operasyonu: 4 kişi tutuklandı 1

Niğde’de narkotik operasyonu: 4 kişi tutuklandı 2

Niğde’de narkotik operasyonu: 4 kişi tutuklandı 3

Niğde’de narkotik operasyonu: 4 kişi tutuklandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapı market deposundaki yangın kontrol altındaYapı market deposundaki yangın kontrol altında
Dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdülerDondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdüler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.