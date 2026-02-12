Niğde’de narkotik operasyonu: 4 kişi tutuklandı

04-09 Şubat 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 54,55 gram uyuşturucu madde, 45 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.



