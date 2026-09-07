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Niğde’de otlatma kavgasında kan aktı: 5 yaralı

Niğde merkeze bağlı Konaklı beldesinde vatandaşlar ile çobanlar arasında otlatma nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Niğde’de otlatma kavgasında kan aktı: 5 yaralı

Olay, Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri ile bölgede hayvan otlatan çobanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

OTLATMA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde kavga
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