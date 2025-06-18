Niğde'de ruhsatsız silah operasyonu! 6 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 şarjör, 70 tabanca fişeği, 218 tüfek kartuşu ile kesici ve delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır