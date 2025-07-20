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Niğde’de “Sanatın Sesini Duyuyor, Sanat ile Konuşuyoruz” projesi: İşitme engelli vatandaşlar hünerlerini sergiledi...

Niğde’de, İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle Niğde Kültür ve Sanat Derneği tarafından hayata geçirilen “Sanatın Sesini Duyuyor, Sanat ile Konuşuyoruz” projesi kapsamında hazırlanan sergi törenle açıldı. İl Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış sergisinde, eğitim alan 60 işitme engelli bireyin ebru, seramik boyama, filografi, kağıt boyama ve çanta yapımı gibi el emeği göz nuru eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Niğde’de “Sanatın Sesini Duyuyor, Sanat ile Konuşuyoruz” projesi: İşitme engelli vatandaşlar hünerlerini sergiledi...

60 işitme engelli bireyin eğitim aldığı projenin kapanış sergisinde ebru, kağıt boyama, seramik boyama, çanta yapımı ve filografi gibi çeşitli el emeği ürünler yer aldı. İl Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Niğde Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Meral Bıyık; projenin amacının dezavantajlı bireyleri sanatla buluşturmak, sosyalleşmelerini ve gelir elde etmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Niğde’de “Sanatın Sesini Duyuyor, Sanat ile Konuşuyoruz” projesi: İşitme engelli vatandaşlar hünerlerini sergiledi... 1

Bıyık; "Niğde Kültür ve Sanat Derneği olarak her sene İçişleri Bakanlığı, Sivi Toplum Genel Müdürlüğü'ne proje yazıyoruz. Bakanlık da bizim projelerimizi uygun gördüğü zaman onaylıyor. Bu dönemki projemizi de işitme engellileri dahil ederek yazdık. Biz engelli grupları projemize dahil ediyoruz. Amacımız engelli grupların gönüllerine hoş seda bırakmak, el becerilerini arttırmak ve ileride gelir getirecek beceriler kazanmalarını sağlamak" dedi. Niğde Sağırlar Spor Kulübü Başkanı Mücayip Yıldırım ise; işitme engelliler için hazırlanan projeden memnun olduklarını ifade ederek projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Niğde’de “Sanatın Sesini Duyuyor, Sanat ile Konuşuyoruz” projesi: İşitme engelli vatandaşlar hünerlerini sergiledi... 2

Düzenlenen sergiye Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hacı Mehmet Eren, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Sağırlar Derneği üyeleri katıldı.

Niğde’de “Sanatın Sesini Duyuyor, Sanat ile Konuşuyoruz” projesi: İşitme engelli vatandaşlar hünerlerini sergiledi... 3

Niğde’de “Sanatın Sesini Duyuyor, Sanat ile Konuşuyoruz” projesi: İşitme engelli vatandaşlar hünerlerini sergiledi... 4

Niğde’de “Sanatın Sesini Duyuyor, Sanat ile Konuşuyoruz” projesi: İşitme engelli vatandaşlar hünerlerini sergiledi... 5

Niğde’de “Sanatın Sesini Duyuyor, Sanat ile Konuşuyoruz” projesi: İşitme engelli vatandaşlar hünerlerini sergiledi... 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde işitme engelliler
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