Niğde’de siber dolandırıcılık şebekesi operasyonunda 4 tutuklama

Niğde’de siber dolandırıcılık şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Diyarbakır ve Mardin’deki adreslerde toplam 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 9 adet SIM kart, 1 adet kredi kartı ve 3 adet banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dörtyol’da tır yangınıDörtyol’da tır yangını
Tarihin en pahalı iPhone'u için sürpriz karar!Tarihin en pahalı iPhone'u için sürpriz karar!

En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Yıllar sonra iddialı dizide ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra iddialı dizide ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

