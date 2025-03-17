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Niğde'de uyuşturucu operasyonu! Tutuklandılar

17.03.2025 22:29
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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu! Tutuklandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 480 gram skunk maddesi, 219 gram sentetik kannabinoid, 22 gram metanfetamin, 1 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin Türk Lirası, bin 300 ABD Doları ve 10 Avro ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyette sorgusu tamamlanan 10 şüpheliden 6'sı serbest bırakılırken, 4 kişi ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde uyuşturucu
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