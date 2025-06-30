HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Niğde’deki narkotik operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde’deki narkotik operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırkeni, 5 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli şahısların üzerlerinde, ikametgahlarında ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda ise 106,44 gram uyuşturucu maddesi ile 322 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli geliyor, 5 gün boyunca sürecekİstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli geliyor, 5 gün boyunca sürecek
İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak videoİsrailli bakandan ortalığı karıştıracak video

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı

Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı

İranlı trans bireyin ihbarıyla cinayet ortaya çıktı!

İranlı trans bireyin ihbarıyla cinayet ortaya çıktı!

Mahkeme kararını verdi: Özel'den ilk açıklama

Mahkeme kararını verdi: Özel'den ilk açıklama

Orman yangınlarıyla ilgili bakanlardan art arda açıklamalar

Orman yangınlarıyla ilgili bakanlardan art arda açıklamalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.