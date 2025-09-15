Niğde Emniyeti SİBERAY ile siber güvenlik bilgilendirmesi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY Faaliyetleri kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.
Çalışma, Niğde 5 Şubat Şehir Stadı’nda gerçekleştirildi.
Niğde Belediye Spor ile Kahramanmaraşspor arasında oynanan maç öncesinde yapıldı.
Toplam 2 bin vatandaşa ulaşarak broşür dağıtıldı.
Bu tür faaliyetlerin amacı, vatandaşları dijital ortamdaki riskler konusunda bilinçlendirmektir.
Ayrıca, yasadışı bahisle mücadeleye destek verilmesi hedeflenmektedir.
(İHA)
