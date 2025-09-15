HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde Emniyeti SİBERAY ile siber güvenlik bilgilendirmesi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, siber güvenlik ve yasadışı bahis konularında vatandaşı bilgilendirdi.

Niğde Emniyeti SİBERAY ile siber güvenlik bilgilendirmesi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY Faaliyetleri kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

Çalışma, Niğde 5 Şubat Şehir Stadı’nda gerçekleştirildi.

Niğde Belediye Spor ile Kahramanmaraşspor arasında oynanan maç öncesinde yapıldı.

Niğde Emniyeti SİBERAY ile siber güvenlik bilgilendirmesi 1

Toplam 2 bin vatandaşa ulaşarak broşür dağıtıldı.

Bu tür faaliyetlerin amacı, vatandaşları dijital ortamdaki riskler konusunda bilinçlendirmektir.

Ayrıca, yasadışı bahisle mücadeleye destek verilmesi hedeflenmektedir.

Niğde Emniyeti SİBERAY ile siber güvenlik bilgilendirmesi 2

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralıAdıyaman'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralı
Bugün yürürlüğe girmişti! İstanbul’da toplu ulaşım zammı o araçlarda geçerli değilBugün yürürlüğe girmişti! İstanbul’da toplu ulaşım zammı o araçlarda geçerli değil

Anahtar Kelimeler:
polis Niğde siber güvenlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.