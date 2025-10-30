HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü’nde muhtemel yangınlara karşı hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi koordinasyonunda düzenlenen tatbikata Niğde Emniyet Müdürlüğü, Niğde Ambulans Servisi Başhekimliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet Müdürlüğü Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü’nde muhtemel yangınlara karşı hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı 1

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi koordinasyonunda düzenlenen tatbikata Niğde Emniyet Müdürlüğü, Niğde Ambulans Servisi Başhekimliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet Müdürlüğü Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri katıldı. Tatbikat öncesinde katılımcılara yangınla mücadele ve tahliye konularında uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin ardından senaryo gereği binada çıkan yangına ekipler hızla müdahale ederek, personelin tahliyesini sağladı. Gerçek olay senaryosuna uygun şekilde gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada tatbikatların acil durumlarda koordineli hareket etmeyi sağlamak ve personelin bilinç düzeyini artırmak açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brezilya'da güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda ölenlerin sayısı 132'ye yükseldiBrezilya'da güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi
Galaxy S26 hakkında ilk resmi ipuçları geldi! Galaxy S26 hakkında ilk resmi ipuçları geldi!

Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.