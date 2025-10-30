Niğde İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü’nde muhtemel yangınlara karşı hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi koordinasyonunda düzenlenen tatbikata Niğde Emniyet Müdürlüğü, Niğde Ambulans Servisi Başhekimliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet Müdürlüğü Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri katıldı. Tatbikat öncesinde katılımcılara yangınla mücadele ve tahliye konularında uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin ardından senaryo gereği binada çıkan yangına ekipler hızla müdahale ederek, personelin tahliyesini sağladı. Gerçek olay senaryosuna uygun şekilde gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada tatbikatların acil durumlarda koordineli hareket etmeyi sağlamak ve personelin bilinç düzeyini artırmak açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum