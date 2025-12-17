X, marka savaşı başlattı: "Twitter" ismi sahipsiz değil!

Elon Musk'ın X'i, "Twitter" ticari markasının hala kendisine ait olduğunu belirtmek üzere Hizmet Şartlarını güncelliyor. Şirketin şartlarına bu detayı ekleme hamlesi, yakın zamanda ABD merkezli bir girişimin "Twitter" terimini tescil ettirmek için başvuruda bulunduğunu duyurmasının ardından geldi.

"X, TWITTER'I TERK ETTİ"

Girişim Operation Bluebird, X'in sosyal ağ hizmetini "X" olarak yeniden adlandırarak "Twitter" markasını terk ettiğini iddia ediyor. 2 Aralık'ta ABD Patent ve Marka Ofisi'ne sunulan dilekçede girişim, X sahibi Musk'ın 23 Temmuz 2023 tarihli ve sosyal ağın yakında "twitter markasına veda edeceğini" ilan eden gönderisine işaret etti.

X'TEN KARŞI DAVA

X şimdi bu iddiaya kendi karşı davasıyla karşı çıkıyor. Techcrunch'ta yer alan habere göre, dosyada X; Twitter ve Tweet ticari markalarının ve mavi kuş logosunun münhasır sahibi olmaya devam ettiğini belirtiyor.

İptal dilekçesini verdiğinden beri Operation Bluebird, Twitter.new adlı bir web sitesinde kendi sosyal ağı için potansiyel kullanıcı kayıtları topluyor. Bu girişimin başında, Illinois merkezli kurucu Michael Peroff ve daha önce Twitter'da marka avukatı olan Stephen Coates dahil olmak üzere iki avukat bulunuyor.

HİZMET ŞARTLARINI GÜNCELLEME HAMLESİ

Yine de X işini şansa bırakmıyor ve Hizmet Şartlarını güncelliyor. 15 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan revize edilmiş Hizmet Şartları şunları belirtiyor:

"Şartlar'daki hiçbir şey size X adını veya Twitter adını ya da X veya Twitter ticari markalarını, logolarını, alan adlarını, diğer ayırt edici marka özelliklerini ve diğer mülkiyet haklarını kullanma hakkı vermez ve açık yazılı rızamız olmadan bunu yapamazsınız."

Daha önce, şartlar bu bölümde sadece X'e atıfta bulunuyordu. Twitter'dan hiç bahsedilmiyordu.

Şartlar ayrıca; AB yasaları ve oluşturulan içerikle ilgili ifadeler de dahil olmak üzere başka, daha küçük güncellemeler içeriyor. X'in Gizlilik Politikası da yaş doğrulama teknolojisine yapılan birkaç atıfla güncellendi.