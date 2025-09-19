HABER

Niğde otogarında 334 parça tarihi eser ele geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı hareket ettiği belirlenen bir şüpheliyi yakalarken, 334 parça da tarihi eser ele geçirildi.

Niğde otogarında 334 parça tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen operasyonla, Niğde otogarında tarihi eser niteliğindeki objeleri elinde bulunduran bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 320 adet sikke, 6 adet madalyon, 7 adet obje ve 1 adet vazo olmak üzere toplam 334 parça eski eser ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlanırken, ele geçirilen eserlerin korunması ve incelenmesi için ilgili kurumlara teslim edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Niğde
