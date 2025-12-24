Niğde otogarında uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde Niğde otogarında yakalanan bir şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1.282 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçlarından adli işlemlere başlandığı bildirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır