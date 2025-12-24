HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Niğde otogarında uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde otogarında uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde Niğde otogarında yakalanan bir şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 1.282 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçlarından adli işlemlere başlandığı bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekran altı kameralı telefon geliyor: Özellikleri sızdırıldıEkran altı kameralı telefon geliyor: Özellikleri sızdırıldı
Elazığ’ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyorElazığ’ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.