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Niğde polisinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme seferberliği

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü önleyici faaliyetlerini sürdürüyor.

Niğde polisinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme seferberliği

Ekipler tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narkokaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 17 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde 709 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Niğde polisinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme seferberliği 1

Niğde polisinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme seferberliği 2

Niğde polisinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme seferberliği 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Niğde
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