HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde’de 920 litre sahte şarap ele geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 920 litre kaçak şarap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde jandarma kaçak alkol üretimine yönelik operasyon düzenledi.

Niğde’de 920 litre sahte şarap ele geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 920 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde jandarma kaçak alkol üretimine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çerçevesinde bir şüpheliye ait ikamette yapılan aramalarda 920 litre el yapımı kaçak şarap ele geçirildi. Yakalanan ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Jandarma yetkilileri; kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da 309 kilometre yol yenileme çalışmasıDiyarbakır'da 309 kilometre yol yenileme çalışması
Gözler Beyaz Saray'da: Trump ve Netanyahu buluşuyorGözler Beyaz Saray'da: Trump ve Netanyahu buluşuyor

Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.