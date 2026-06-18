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Niğde’de hamileler ve anneler için ücretsiz ’Anne Taksi’ dönemi

Niğde Belediyesince hamile kadınlar ile 0-2 yaş arası çocuğu bulunan annelerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ’Anne Taksi’ projesi, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Niğde’de hamileler ve anneler için ücretsiz ’Anne Taksi’ dönemi

Hamile kadınlar ile 0-2 yaş arası çocuğu bulunan annelere ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak proje, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı’nda gerçekleştirilen tanıtım programıyla kamuoyuna tanıtıldı. Törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; projenin kadınlara yönelik sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirterek, kadınların yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri önceliklendirdiklerini söyledi.

Başkan Özdemir; Niğde Belediyesi olarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımlarda kadın istihdamına ve kadınların sosyal yaşamını destekleyen uygulamalara özel önem verdiklerini ifade ederek; "Hedefimiz kadınların pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duymadığı günlere ulaşmak. Ancak bugün özellikle hamile kadınlarımızın ve küçük çocuğu bulunan annelerimizin desteklenmeye ihtiyacı var. Her ailenin ekonomik şartları aynı değil. Aracı olmayan, sağlık kuruluşlarına ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlarımız bulunuyor. Bu nedenle kadınlarımıza destek olacak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 yıllarının "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Özdemir, Türkiye’de genç nüfus oranı ve doğum oranlarında yaşanan düşüşe dikkat çekerek, "Biz de hem kadınlarımıza destek olmak hem de aile yapısının güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli projeler hazırlıyoruz. Anne Taksi projesi de bunların en güzel örneklerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında hizmet verecek aracın öncelikli olarak hamile kadınların hastaneye gidiş-gelişlerinde kullanılacağını belirten Özdemir, doğum sonrası taburcu olan annelerin de bu hizmetten yararlanabileceğini söyledi. Ayrıca 0-2 yaş arası çocuğu bulunan annelerin de sağlık kuruluşlarına ulaşım ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanacağını kaydetti. Tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek Anne Taksi’nin randevu sistemiyle çalışacak. Dar gelirli ve kendi ulaşım imkanları bulunmayan ailelere hizmet verecek olan taksi, acil durumlarda ise yine ücretsiz hizmet verecek.
Öte yandan projede görev yapacak şoförün de kadın olduğunu belirten Başkan Özdemir, kadın istihdamına verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. Özdemir; "Kadının olduğu her yerde bir incelik ve güzellik olduğuna inanıyoruz. Bundan sonraki projelerimizde de kadın istihdamını ön planda tutmaya devam edeceğiz. Kadın kooperatiflerimizi desteklemeyi ve kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Proje kapsamında ilk araç hizmete başlarken, vatandaşlardan gelecek talebe göre araç sayısının arttırılması planlanıyor.

Niğde’de hamileler ve anneler için ücretsiz ’Anne Taksi’ dönemi 1

Niğde’de hamileler ve anneler için ücretsiz ’Anne Taksi’ dönemi 2

Niğde’de hamileler ve anneler için ücretsiz ’Anne Taksi’ dönemi 3

Niğde’de hamileler ve anneler için ücretsiz ’Anne Taksi’ dönemi 4

Niğde’de hamileler ve anneler için ücretsiz ’Anne Taksi’ dönemi 5
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Niğde yaşam
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