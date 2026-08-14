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Niğde’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Niğde’de elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Niğde merkez Şehitler Mahallesi Kemali Ümmiye Caddesi’nde meydana geldi.

Niğde’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Niğde’de elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Niğde merkez Şehitler Mahallesi Kemali Ümmiye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.İ. idaresindeki elektrikli motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü H.İ.İ. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 1

Niğde’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 2

Niğde’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3

Niğde’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde
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