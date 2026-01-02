HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Niğde’de Bor İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda iki şüpheli yakalandı.

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları kapsamında H.C.K. ve E.L.D. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 21,03 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 10 adet sentetik ecza ile 2 bin 550 TL nakit para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Şüpheli E.L.D. hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop'ta ahır yangını! 9 büyükbaş hayvan telef olduSinop'ta ahır yangını! 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Konya'da sanayi sitesindeki depoda çıkan yangın söndürüldüKonya'da sanayi sitesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.