Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları kapsamında H.C.K. ve E.L.D. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 21,03 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 10 adet sentetik ecza ile 2 bin 550 TL nakit para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Şüpheli E.L.D. hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.