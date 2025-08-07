HABER

Niğde’de yasadışı silah taşıyan şahıs yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasadışı silah taşıyan şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre yasadışı bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında jandarma tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ulukışla ilçesi Gümüş köyünde operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre yasadışı bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında jandarma tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ulukışla ilçesi Gümüş köyünde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 21 adet mermi ele geçirildi.
Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

Niğde
