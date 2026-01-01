Niğde’de yeni yılın ilk bebeği Aslı Nur oldu

Niğde’de yeni yılın ilk bebeği hastanede saat 00.55’te dünyaya gelen kız bebek oldu.

Gülay ve Muhammed Nebili çiftinin Aslı Nur adını verdikleri bebek, sağlıklı bir şekilde doğdu. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada; anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, Aslı Nur’un ailenin üçüncü çocuğu olduğu belirtildi.

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Aslı Nur bebek ve ailesine sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür temennisinde bulunuldu.

Kaynak: DHA