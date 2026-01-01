HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Niğde’de yeni yılın ilk bebeği Aslı Nur oldu

Niğde’de yeni yılın ilk bebeği hastanede saat 00.55’te dünyaya gelen kız bebek oldu.Gülay ve Muhammed Nebili çiftinin Aslı Nur adını verdikleri bebek, sağlıklı bir şekilde doğdu.

Niğde’de yeni yılın ilk bebeği Aslı Nur oldu

Niğde’de yeni yılın ilk bebeği hastanede saat 00.55’te dünyaya gelen kız bebek oldu.
Gülay ve Muhammed Nebili çiftinin Aslı Nur adını verdikleri bebek, sağlıklı bir şekilde doğdu. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada; anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, Aslı Nur’un ailenin üçüncü çocuğu olduğu belirtildi.

Niğde’de yeni yılın ilk bebeği Aslı Nur oldu 1

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Aslı Nur bebek ve ailesine sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür temennisinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te 6 ayrı suçtan 10 yıldır firari olan şahsı jandarma yakaladıGaziantep’te 6 ayrı suçtan 10 yıldır firari olan şahsı jandarma yakaladı
Kandıra'da kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün araKandıra'da kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.