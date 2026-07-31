Niğde’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Niğde’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Faik Şahenk Bulvarı Şahsüleyman Mahallesi Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde bulunan hafif ticari araç ve iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada araçlarda yolcu olarak bulunan S.K. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır