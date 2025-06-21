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Nihal Candan'ın ölümüne neden olan anoreksiya nedir? Aynada görünmeyen tehlike! 'Ruhsal çöküşün yansıması'

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan anoreksiya nervoza nedeniyle 23 kiloya kadar düşmüştü. Bir süredir hastanede tedavi gören Candan, kalbinin iki kez durması sonucu 30 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan 'ince görünme' takıntısı tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu hastalığa sahip olan kişilerin başlarda durumu fark etmediğinden aile ve yakın çevrenin gözlemleri büyük önem taşıyor.

Nihal Candan'ın ölümüne neden olan anoreksiya nedir? Aynada görünmeyen tehlike! 'Ruhsal çöküşün yansıması'

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza nedeniyle yaşamını yitirmesi, hastalığı yeniden gündeme getirdi. Görünüm baskısı ve psikolojik travmaların tetiklediği bu rahatsızlığın sadece fiziksel değil, davranışsal ve travma temelli bir süreç olduğunu vurgulayan Medipol Sağlık Grubu’ndan Klinik Psikolog Gözde Göktaş, anoreksiyanın çok yönlü yapısına dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza nedeniyle yaşamını yitirmesi, gözleri bu ciddi hastalığa yeniden çevirdi. Görünüm baskısı, sosyal medyadaki yargılar ve travmatik yaşam olaylarının Candan'da anoreksiyayı tetiklediği belirtiliyor.

Klinik Psikolog Gözde Göktaş, yeme bozukluklarının sadece fiziksel değil, aynı zamanda derin bir ruhsal çöküşün yansıması olduğunu ifade etti. Göktaş, ailelerin ve yakın çevrenin bu süreçte suçlayıcı değil, tamamen destekleyici bir tutum sergilemeleri gerektiğinin altını önemle çizdi.

"TRAVMATİK SÜREÇLER VE BEDEN ALGISI BU HASTALIĞI TETİKLİYOR"

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Anoreksiya nervozanın çoğu zaman sadece bir diyet takıntısı ya da kilo verme isteği gibi algılandığını ancak bunun gerisinde çok daha derin psikolojik faktörlerin olduğunu belirten Klinik Psikolog Göktaş, “Anoreksiya nervoza bir yeme bozukluğudur. Sadece davranışsak bir süreç değildir. Travma temelli, erken çocukluk dönemi ve ailesel aktarımlarla da ilişkilendirilebilir. Kontrol ihtiyacı, özgüven eksikliği, mükemmeliyetçilik zorlayıcı yaşam olayları ve düşük benlik saygısında bu durumda belirleyici bir faktördür. Travmalar, ailevi yükler, mükemmeliyetçilik, obsesif düşünceler ve sosyal medyanın dayattığı beden algısı bu tabloyu körüklüyor. Kişi kendini aynada hâlâ şişman görebiliyor ve bu da bozulmuş beden algısının en çarpıcı göstergesidir” dedi.

GÖRÜNMEYEN SAVAŞ: RUHSAL ÇÖKÜŞ

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Anoreksiya nervozada kilo kaybı sadece fiziksel bir belirti değil, aynı zamanda ruhsal bir gerilemenin işareti. Klinik Psikolog Göktaş, bu durumun özellikle ergenlerde ve genç kadınlarda sık görülse de son yıllarda erkeklerde de artış gösterdiğini belirtti. Klinik Psikolog Göktaş, “Son zamanlarda hızlı kilo kayıpları yaşanıyorsa, psikolojik dalgalanmalar gözlemleniyorsa, bu sadece bir diyet meselesi değildir. Kişi kendini ifade etmekte zorlanabilir, sosyal ilişkilerden uzaklaşabilir. Bu noktada hem psikoterapi desteği hem de hekim takibi şarttır.”

TEDAVİ BİR EKİP İŞİDİR

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Anoreksiyadan kurtulmak, bireyin iradesiyle tek başına başarabileceği bir süreç değildir. Klinik Psikolog Göktaş, multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şu uyarıda bulundu: “Psikolojik destek, beslenme danışmanlığı ve gerekiyorsa medikal tedavi bir arada yürütülmelidir. Kişiyle birlikte aile de bu sürece dahil edilmeli; eleştirmek yerine destek olunmalıdır. Anoreksiya, hem fiziksel hem duygusal yönleriyle ele alınması gereken bütüncül bir sağlık sorunudur.”

'İYİYİM' DEMESİ, HASTA OLMADIĞI ANLAMINA GELMEZ

Özellikle hastalığın başlarında kişinin yaşadığı durumu fark edemediğine dikkat çekerek, aile ve yakın çevrenin gözlemlerinin büyük önem taşıdığını dile getiren Klinik Psikolog Göktaş sözlerini şöyle tamamladı: “Hasta genellikle durumunu reddeder. ‘Kendimi iyi hissediyorum’ diyebilir ama fiziksel belirtiler farklı bir tabloyu gösterir. Bu nedenle yakın çevre, hızlı kilo kaybı, yeme alışkanlıklarında değişiklik ve sosyal izolasyon gibi işaretleri ciddiye almalı ve zamanında profesyonel yardım alınmalıdır.”

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Anahtar Kelimeler:
anoreksiya nervoza Nihal Candan
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