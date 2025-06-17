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Nijerya’da etnik ve dini sebepli çatışmalarda 100 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’da geçtiğimiz cuma gününden bu yana gerçekleşen silahlı saldırılarda 100 kişi hayatını kaybetti.Nijerya’da etnik ve dini sebeplerden kaynaklı şiddet olayları devam ediyor.

Nijerya’da etnik ve dini sebepli çatışmalarda 100 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’da etnik ve dini sebeplerden kaynaklı şiddet olayları devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü, geçtiğimiz cuma gecesi Nijerya’nın Benue eyaletindeki bir kasabada başlayan saldırılarda toplamda 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"İNSANLIK DIŞI VE İLERLEME KARŞITI"

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, dün yaptığı açıklamada, saldırılardaki son artışı "iç karartıcı" olarak nitelendirdi. Yüzlerce göstericinin eyalet başkenti Makurdi’ye akın ederek cinayetlere karşı protesto başlatmasının ardından saldırılara ilişkin "insanlık dışı ve ilerleme karşıtı" ifadelerini kullanan Tinubu, 2 yıl önce göreve gelmesinden bu yana Benue’ye ilk ziyaretini yarın gerçekleştirecek.
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MÜSLÜMAN KUZEY İLE ÇOĞUNLUĞU HRİSTİYAN GÜNEY ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı ise çoğunluğu Müslüman olan kuzey ile çoğunluğu Hristiyan olan güney bölgelerinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle en az 3 bin kişinin yerinden edildiğini aktardı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dünya çatışma savaş
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