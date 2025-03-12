Nijerya'da gaz yüklü tanker patladı: 4 ölü, 14 yaralı

Nijerya'da gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nijerya'nın güneybatısındaki Lagos eyaletinde gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olay, Lagos'u ülkenin diğer bölgelerine bağlayan büyük bir otoyolun parçası olan Otedola Köprüsü'nün altında meydana geldi. Kamyonun, köprüye yakın bir benzin istasyonunda dönüş yaptığı sırada yan yattığı kaydedildi.

Nijerya'da 2009'dan bu yana yaşanan tanker kazalarında 1900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.