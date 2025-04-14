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Nijerya'da katliam! Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 51 kişi öldü

Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede aynı zamanda çok sayıda evin kundaklandığı, bölge sakinlerinin gıda ürünlerinin gasbedildiğini de belirtildi.

Nijerya'da katliam! Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 51 kişi öldü

İrigwe Bölge Gençler Birliği Genel Sekreteri Danjuma Dickson Auta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce gece saatlerinde, Plateau eyaletine bağlı komşu bölgeler Zike ve Kimakpa'da saldırı düzenlendiğini belirtti.

Auta, "Saldırının ardından 47 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve sayıları artmaya devam ediyor. Ayrıca çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Şiddetin boyutunun, topluma yönelik "iyi planlanmış ve koordineli" bir saldırıya işaret ettiğini söyleyen Auta, saldırıya ilişkin güvenlik güçlerine bilgi verdiklerini ifade etti.

Zike Bölge Başkanı Wakili Tongwe ise açıklamasında saldırılarda ölü sayısının 51'e yükseldiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Hayatını kaybedenler için toplu cenaze törenleri düzenlendiğini aktaran Tongwe, aynı zamanda çok sayıda evin kundaklandığını, bölge sakinlerinin gıda ürünlerinin gasbedildiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, saldırılar kınanarak eyalet hükümetine bu korkunç saldırıları soruşturma çağrısında bulunuldu.

Plateau eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Silahlı kişilerin, 4 Nisan'da, eyaletin Bokkos bölgesinde düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Son iki haftada eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda en az 50 kişi ölmüştü. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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