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Nijerya'da korkutan salgın! En az 26 ölü

12.03.2025 15:57
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Nijerya'nın kuzeybatısında bulunan Kebbi eyaletinde görülen menenjit salgınında en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da korkutan salgın! En az 26 ölü

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, ocak ayı sonlarına doğru ilan edilen salgının, geçen hafta şüpheli vakalarda ani bir artış yaşanmasıyla daha ölümcül hale geldiği bildirildi. Hastalığın ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, karın ağrısı, kusma, ishal ve ışığa karşı hassasiyet gibi semptomlarla ayırt edilebildiğini belirten yetkililer, toplam 248 şüpheli vaka ile bir salgın durumuyla karşı karşıya geldiklerini ifade etti.

Etkilenen yerel yönetim bölgelerine ilaç ve diğer tıbbi malzemeler dağıtıldı. Nijerya'da bu salgınlar tipik olarak düşük nem ve tozlu koşullar nedeniyle kurak mevsimde ortaya çıkıyor ve genellikle yağmur mevsiminin başlamasıyla azalıyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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