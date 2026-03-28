Nijerya ordusu duyurdu! 38 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusunun Borno eyaletinde düzenlediği operasyonda 38 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ülkede teröristlere yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Borno'ya bağlı Madaragrau bölgesinde Boko Haram ve DEAŞ terör örgütünün Batı Afrika kolu ISWAP'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

38 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Uba, operasyonda 38 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını ifade etti.

Operasyonda yaşam destek yapılarının imha edildiğini aktaran Uba, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Kaynak: AA

