Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’nın Nasarawa ve Kwara eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti

Nasarawa Eyaleti Polis Sözcüsü Ramhan Nansel, yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin eyaletin Udege bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Nansel, çok sayıda kişinin yaralandığını, 50’den fazla evin de kundaklandığını bildirdi.

Nansel, eyalette 2 çete üyesinin öldürülmesinin ardından bir intikam saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre silahlı çete üyeleri, Kwara eyaletindeki Mari ve Dina köylerinde "koordineli saldırılar" düzenledi.

Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi korku nedeniyle evlerini terk etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

