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Nikah memuru nasıl çağırılır? Nikah memuru çağırmak için nereye başvurulur?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.01.2025 20:22
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Evlendirme memuru ya da nikah memuru belediyelere bağlı olarak hizmet veren kişilerdir. Belediye olan bölgelerde nikâhlar belediye başkanları tarafından da kıyılabilir. Peki, nikah memuru nasıl çağırılır? Nikah memuru çağırmak için nereye başvurulur?

Nikah memuru nasıl çağırılır? Nikah memuru çağırmak için nereye başvurulur?

Evlenmek isteyen kişiler bu işlem için başvuruda bulunduktan sonra bakanlıklar, il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, il ve ilçe müftülükleri, ilgili dış temsilciliklerdeki yetkili kişileri nikah memuru olarak atayabilirler. Nikah memurluğu yetkisi bakanlık tarafından verilen bir yetkidir. Kişilerin nikahları özel bir durum ya da talep olmadığı sürece görevlendirilen nikah memuru tarafından kıyılır.

Nikah memuru nasıl çağırılır?

Evlenme kararı alan kişiler ilgili resmi kurum ve kuruluşlara çeşitli belgeleri tamamlayıp başvuruda bulunurlar. Belediyelerin evlendirme memurluklarına şahsen ya da e-Devlet üzerinden online olarak nikah başvurusu işlemi gerçekleştirebilmek mümkün olur. Köylerde yaşayanlar ise başvurularını muhtarlara yapmalıdır.

Nikah ücretleri devlet tarafından belirlenir ve açıklanır. Hafta sonu, hafta içi olması ve nikah için belirlenen saatler için farklı ücret uygulamaları bulunur. Evlendirme ücret tarifelerine 2025 yılı için örnek olarak aile cüzdanı bedeli 1.010TL de eklenmiştir.

Nikah memuru çağırmak için nereye başvurulur?

Evlenecek olan kişilerin aldıkları güne göre nikahları nikah dairelerinde kıyılabilmektedir. Ancak bazı kişiler yaptıkları düğün organizasyonu içinde de nikah işlemi gerçekleştirebilir. Bunun için nikah memuru düğüne çağırma işleminin yapılması gerekir.

Düğün salonuna nikah memuru çağırmak için çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve başvuru yapılması gerekir. Başvurular Türk Medeni Kanunun 187. maddesine uygun olarak belediye evlendirme memurluklarına yapılır. Yazılı olarak yapılması gereken bu başvuru ile nikah memurunu düğüne çağırabilmek mümkün olur.

Kişilerin evlilik için yaptıkları başvurular kadının ya da erkeğin yaşadığı resmi olarak ikamet ettiği bölgedeki evlendirme memurluklarının sınırlarına bağlı olacak şekilde gerçekleşmez. 2025 yılı için evlilik başvuru yapma hakkı 18 Kasım 2024 Pazartesi gününden itibaren başlatılmıştır.

Nikah günü alabilmek için belediye başvuruları hem şahsen belediye binalarına gidilerek hem de e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Başvurudan sonra belediyeler ya da nüfus müdürlükleri uygun tarihleri sunarlar.

Anahtar Kelimeler:
evlilik nikah
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