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Nikah şahidi hayır derse ne olur? Şahit veya şahitler hayır derse nikah düşer mi?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
19.01.2025 16:09
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Evlilik hazırlığındaki kişiler için en çok merak edilen konulardan biri de nikah şahitleridir. Hem resmi hem de dini nikah işlemlerinde şahit bulundurulması yasal ve dini olarak zorunludur. Şahitler, nikahın geçerliliği için önemli bir rol oynar ve evlilik akdinin toplum önünde tanıklar eşliğinde yapılmasını sağlarlar. Bu nedenle, çiftlerin nikah hazırlıkları sırasında şahitlerin kim olacağına dikkat etmeleri gerekir. Peki, şahit veya şahitler hayır derse nikah düşer mi?

Nikah şahidi hayır derse ne olur? Şahit veya şahitler hayır derse nikah düşer mi?

Nikah, iki insanın hayatlarını birleştirdiği en önemli anlardan biridir. Bu özel süreçte resmi ve dini nikah işlemleri esnasında şahitlerin bulunması yasal ve kültürel bir zorunluluktur. Nikah şahitleri çiftin bu özel kararına toplum önünde tanıklık ederek resmileştiren kişilerdir. Genellikle çiftin en yakın dostları, aile bireyleri veya güvendiği kişiler şahit olarak davet edilir. Şahitlerin "Evet" demesi nikahın geçerli olması için yeterlidir.

Nikah şahidi hayır derse ne olur?

Nikah memuru, gelin ve damattan yanıt aldıktan sonra şahitlere dönerek evliliğe tanıklık ettiklerine dair bir soru yöneltir. Nikah şahitleri bu soruya yüzde 99 oranında “Evet” yanıtını verir. Ancak, nadiren de olsa bazı durumlarda şahitler bu soruya “Hayır” yanıtını verebilir. Bu gibi durumlarda nikah şahitlerinden beyanının nedenini açıklaması talep edilir. Eğer şahit geçerli bir açıklama sunamazsa gelin ve damadın nikah şahidini değiştirme hakkı bulunmaktadır.

Bu durumda resmi evrak statüsünde yer alan nikah işlemlerine yeniden başlamak gerekir. Zira yeni nikah şahidinin kimlik bilgileri kaydedilmelidir. Ayrıca, gelin veya damadın evliliğe zorlanma ihtimali de göz önünde bulundurulmaktadır. Nikah şahitlerinin beyanına göre adli işlemler de başlatılabilir.

Eğer şahitlik yapan kişi bu durumu sadece “şaka” olarak ifade ederse, gelin ve damadın hukuki süreci başlatma hakkı bulunmaktadır. Çünkü bu özel günde yaşanan bu durum evlilik sürecinin zedelenmesine ve kişisel hakların ihlal edilmesine neden olabilir. Nikah şahitlerinin bu konuda sorumluluklarının farkında olması ve duruma ciddi şekilde yaklaşması çiftlerin bu anlamlı anını güvence altına alır.

Nikah sırasında şahitlerin sadece “Evet” demesi yeterlidir. Ancak, çiftlerin en yakın arkadaşlarından veya ailelerinden seçilen şahitler düğünün özel davetlileri olarak nikah sonrasında birkaç kelimeyle mutluluk dileklerini paylaşabilirler. Bu sözler çiftin mutluluğunu topluluk önünde kutlayan anlamlı bir detaydır.

Anahtar Kelimeler:
nikah
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