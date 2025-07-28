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Nilüfer'de iki kaçak yapı yıkıldı

Nilüfer’de imara aykırı olduğu tespit edilen 600 metrekarelik bir iş yeri ve 35 metrekarelik çelik konstrüksiyon konut amaçlı yapı, belediye ekipleri tarafından kepçelerle yıkıldı.

Nilüfer'de iki kaçak yapı yıkıldı
Cansu Akalp

Nilüfer Belediyesi’nin imara aykırı inşa edilen yapılarla mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Belediye ekiplerinin tespitlerinin yanı sıra vatandaş ihbarlarını dikkate alan yetkililer, kaçak yapıları tek tek yıkıyor. Bu çerçevede Kayapa Mahallesi’nde 600 metrekarelik alana yapılmış bir iş yeri ile yine aynı mahallede kurulmuş 35 metrekarelik çelik konstrüksiyon konut amaçlı yapının ruhsatsız olduğu tespit edildi. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yapıların yıkımları gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Nilüfer kaçak yapı izin şartları
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