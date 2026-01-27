HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Nipah virüsü için uzmanından uyarı: "Ölümcül seyir gösterebilir"

Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, Nipah virüsünün nadir görülmesine rağmen yüksek ölüm oranı ve hızlı seyri nedeniyle küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı tehdidi olduğunu belirtti.

Nipah virüsü için uzmanından uyarı: "Ölümcül seyir gösterebilir"

Son günlerde Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde, özellikle Kalküta ve çevresinde Nipah virüsü vakalarının tespit edilmesinin uluslararası kamuoyunda endişeye yol açtığını hatırlatan Dr. Hraloğlu, "Bölgesel görülen bu tür vakalar, küresel hareketlilik nedeniyle diğer ülkeler açısından da dikkatle izlenmelidir" dedi.

Nipah virüsünün ilk kez 1999 yılında Güneydoğu Asya’da tanımlandığını hatırlatan Hraloğlu, virüsün temel kaynağının meyve yarasaları olduğunu, insana ise enfekte hayvanlar veya insandan insana temas yoluyla bulaşabildiğini vurguladı. "Özellikle solunum yolu salgıları ve vücut sıvılarıyla yakın temas halinde bulaş riski artmaktadır. Bu durum, sağlık çalışanları ve hasta yakınları açısından ciddi bir tehdit oluşturur" diye konuştu.

BELİRTİLER GRİP BENZERİ BAŞLIYOR, HIZLA AĞIRLAŞABİLİYOR

Hastalığın başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle ortaya çıktığını ifade eden Dr. Hraloğlu, ilerleyen süreçte bilinç değişikliği, havale, solunum yetmezliği ve ensefalit tablosunun gelişebileceğine dikkat çekti. Dr. Hraloğlu, "Bazı vakalarda hastalık çok kısa sürede ağırlaşarak koma ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle erken tanı, izolasyon ve temaslı takibi hayati öneme sahiptir" dedi.

AŞI VE BİLİNEN SPESİFİK TEDAVİSİ HENÜZ YOK

Nipah virüsüne karşı henüz onaylanmış bir aşı veya spesifik antiviral tedavi bulunmadığını belirten Hraloğlu, "Yoğun bakım desteği, solunum desteği ve komplikasyonların yönetimi tedavinin temelini oluşturur. Bu da korunma önlemlerini en az tedavi kadar önemli hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

KORUNMA ÖNLEMLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Toplumun bilinçli davranmasının kritik olduğunu vurgulayan Dr. Hraloğlu, özellikle salgın bildirilen bölgelere seyahat edenlerin çiğ veya iyi yıkanmamış meyvelerden, açıkta satılan gıdalardan ve hayvan temasından kaçınması gerektiğini belirtti. Dr. Hraloğlu, "Şüpheli belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı, son seyahat ve temas öyküsü mutlaka hekimle paylaşılmalıdır" uyarısında bulundu.

Hraloğlu, küreselleşme ve artan uluslararası seyahatler nedeniyle Nipah gibi zoonotik hastalıkların sınır tanımadığını belirterek, erken farkındalık, doğru bilgilendirme ve güçlü sağlık altyapısının olası salgınların önlenmesinde belirleyici rol oynadığını sözlerine ekledi.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil, kaza yapan araca çarptı; 5 yaralıOtomobil, kaza yapan araca çarptı; 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta iş kazası: 1 yaralıKahramanmaraş’ta iş kazası: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
virüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.