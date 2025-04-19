Nisan ayı 'Kalp Sağlığı Haftası' değerlendirme çalışmaları başladı!

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak, Nisan ayı Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla bir açıklama yaparak, kalp ve damar hastalıklarının Türkiye'de ve dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer aldığını hatırlattı.

KALP SAĞLIĞI HAFTASI DEĞERLENDİRMESİ

Başhekim Dr. Kaynak, Kalp Sağlığı Haftası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kalp sağlığının sadece bireysel değil, toplumsal sağlığın da temelini oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kaynak, ''Bu hafta, halkımızı kalp sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalıkların önüne geçilebileceğini vurgulamak için önemli bir fırsattır. Modern yaşamın getirdiği stres, düzensiz beslenme, hareketsizlik ve sigara kullanımı kalp hastalıklarının en büyük risk faktörlerindendir. Kalp hastalıklarının önlenmesinde sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, ideal kilo kontrolü ve sigaradan uzak durmak hayati öneme sahiptir. Özellikle genç yaşta kazanılan sağlıklı alışkanlıklar, ileri yaşlarda kalp sağlığının korunmasında büyük rol oynamaktadır'' dedi.

"KALBİMİZE KULAK VERELİM"

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Kalp Sağlığı Haftası boyunca çeşitli bilgilendirme seminerleri, ücretsiz tansiyon ve kan şekeri ölçümleri ile toplum sağlığına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Başhekim Kaynak, tüm vatandaşları bu etkinliklere davet etti. Açıklamasının sonunda, "Kalbimize kulak verelim, sağlığımızı ihmal etmeyelim," diyen Dr. Kaynak, sağlıklı bir yaşam için farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır